Президент России Владимир Путин поздравил лидеров партий с победой на выборах в Государственную думу, итоги которых были подведены недавно.

Глава государства подчеркнул, что состав нижней палаты парламента был определен россиянами, которые реализовали свое конституционное право.

«Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны», - подчеркнул Путин.

По мнению главы государства, то, что число фракций в нижней палате увеличилось, свидетельствует о развитии демократии в стране.