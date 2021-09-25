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Путин поздравил лидеров партий с победой на выборах

Анна Назайкина
16:21 25.09.2021
Увеличение количества фракций в Госдуме свидетельствует о развитии демократии в РФ, заявил глава государства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин поздравил лидеров партий с победой на выборах в Государственную думу, итоги которых были подведены недавно.

Глава государства подчеркнул, что состав нижней палаты парламента был определен россиянами, которые реализовали свое конституционное право.

«Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны», - подчеркнул Путин.

По мнению главы государства, то, что число фракций в нижней палате увеличилось, свидетельствует о развитии демократии в стране.

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