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Школы Саратовской области переходят на дистанционное обучение

Анна Касаткина
15:08 25.09.2021
Мера затронет только школьников из крупных городов и райцентров области.
Школы Саратовской области переходят на дистанционное обучение
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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Школы и учреждения дополнительного образования крупных населенных пунктов в Саратовской области с понедельника, 27 сентября, переходят на дистанционный режим обучения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

«В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации... минобразования области рекомендует ввести ограничительные мероприятия и организовать обучение с применением дистанционных технологий среди школьников 1-11 классов в образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с 27 сентября по 11 октября», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мера затрагивает только крупные города и районные центры, где проблема с заболеваемостью стоит особенно остро. Остальные учреждения продолжат работe в очном режиме, однако проведение массовых мероприятий в них запрещается.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области со следующей недели также временно прекращают работу фудкорты и детские игровые комнаты в торговых центрах.

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