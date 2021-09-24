«Удаленка» и закрытие фудкортов: в Саратовской области усиливают меры против COVID-19

В Саратовской области с понедельника, 27 сентября, закроются фудкорты в торговых центрах, а школы и учреждения допобразования перейдут на дистанционное обучение. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор региона Роман Бусаргин.

Вплоть до 11 октября в области будет также запрещено проведение концертных и зрелищных мероприятий вне учреждений культуры, не будут работать детские игровые площадки и игровые комнаты в торговых центрах, детские сады.

Органам исполнительной власти приказано перевести на «удаленку» беременных женщин до 10 октября. Такие же меры рекомендуется принять и другим организациям.

За последние сутки в Саратовской области выявили 289 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших приближается к 87 тысячам. Скончались за сутки 24 человека, всего с начала пандемии - 2820 человек.