В NASA назвали дату отправки первого гражданского экипажа на МКС

Запуск космического корабля с первым полностью гражданским экипажем компании Axiom Space в рамках миссии Axiom-1 на Международную космическую станцию планируется осуществить 21 февраля 2022 года. Об этом в своем Twitter рассказала руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Лидерс.

«Мы планируем запустить миссию Axiom 1 на МКС 21 февраля», — написала она.

Ранее на официальном сайте NASA сообщалось, что космический аппарат под названием VIPER отправится на Луну, чтобы исследовать лед в грунте кратера Нобиле в южной полярной области небесного тела, а также найти источники воды и других ресурсов. Планируется, что работа лунохода продлится 100 дней.