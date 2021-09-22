Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NASA назвали дату отправки нового лунохода VIPER

Майя Мусиенко
05:57 22.09.2021
Сообщается, что полет состоится в ноябре 2023 года и продлится 100 дней.
NASA назвали дату отправки нового лунохода VIPER
© Фото: globallookpress
Читайте нас на:

Космический аппарат NASA под названием VIPER отправится на Луну, чтобы исследовать лед в грунте кратера Нобиле в южной полярной области небесного тела, а также найти источники воды и других ресурсов. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

Планируется, что работа VIPER на поверхности Луны продлится примерно 100 дней. За это время аппарату предстоит составить карту, а также исследовать поверхность и недра региона.

«Данные, которые соберет VIPER, предоставят ученым по всему миру более глубокое понимание космического происхождения, эволюции и истории Луны, а также помогут в будущих миссиях Артемиды на Луну и за ее пределами. Позволит нам лучше понять лунную среду в этих ранее неизведанных областях за сотни тысяч миль отсюда», – сказал помощник администратора по науке штаб-квартиры NASA Томас Зурбухен.

Данные предыдущих миссий на Луну позволили ученым сделать вывод, что лед и другие потенциальные ресурсы существуют в постоянно затененных областях небесного тела вблизи полюсов. Горный район к западу от кратера Нобиле был выбран в качестве места посадки из-за доступной для вездеходов местности и множества близлежащих участков, которые представляют научный интерес.

Ранее сотрудники Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что размеры Марса могут сказываться на обитаемости планеты. Им удалось установить, что когда-то красная планета была богата водой, но во время своего формирования она потеряла много калия и других летучих веществ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 Армия
Видео
Долой оружие: как миротворцы РФ помогли примирить в Тафасе бывших боевиков с властями
05:03 Армия
Видео
Еще два эшелона с военной техникой возвращаются в РФ из Белоруссии после учений «Запад-2021»
00:56 В стране и мире
Глава КНР предложил ООН новую глобальную инициативу развития
03:45 В стране и мире
МЧС создаст прогнозы ЧС техногенного и природного характера
04:54 Армия
Видео
Во Владивостоке стартовали Всероссийские соревнования по морской робототехнике «Восточный бриз-2021»
Популярное
Улов воблы сократился более чем в 100 раз за 100 лет
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Врачи перечислили пять способов снизить давление без лекарств
Ученые рассказали о новом способе борьбы с неизлечимым раком
Саакашвили назвал плюсы «Северного потока - 2» для Украины
Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.