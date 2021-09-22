NASA назвали дату отправки нового лунохода VIPER

Космический аппарат NASA под названием VIPER отправится на Луну, чтобы исследовать лед в грунте кратера Нобиле в южной полярной области небесного тела, а также найти источники воды и других ресурсов. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

Планируется, что работа VIPER на поверхности Луны продлится примерно 100 дней. За это время аппарату предстоит составить карту, а также исследовать поверхность и недра региона.

«Данные, которые соберет VIPER, предоставят ученым по всему миру более глубокое понимание космического происхождения, эволюции и истории Луны, а также помогут в будущих миссиях Артемиды на Луну и за ее пределами. Позволит нам лучше понять лунную среду в этих ранее неизведанных областях за сотни тысяч миль отсюда», – сказал помощник администратора по науке штаб-квартиры NASA Томас Зурбухен.

Данные предыдущих миссий на Луну позволили ученым сделать вывод, что лед и другие потенциальные ресурсы существуют в постоянно затененных областях небесного тела вблизи полюсов. Горный район к западу от кратера Нобиле был выбран в качестве места посадки из-за доступной для вездеходов местности и множества близлежащих участков, которые представляют научный интерес.

Ранее сотрудники Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что размеры Марса могут сказываться на обитаемости планеты. Им удалось установить, что когда-то красная планета была богата водой, но во время своего формирования она потеряла много калия и других летучих веществ.