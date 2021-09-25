Лавров обсудил с делегацией стран Персидского залива концепцию безопасности в регионе
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с делегацией Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива на полях ГА ООН обсудил концепцию коллективной безопасности в регионе.
«Состоялся углубленный обмен мнениями по обновленной российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива», - сказано в сообщении российского МИД.
Кроме того, на встрече обсуждался вопрос стабилизации обстановки и недопущения эскалации напряженности в данном регионе.
В МИД России уточнили, что в ходе беседы также был рассмотрен комплекс вопросов дальнейшего поступательного развития отношений РФ с государствами Совета сотрудничества.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН.
В четверг, 23 сентября, Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии ГА ООН.