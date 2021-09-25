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Лавров обсудил с делегацией стран Персидского залива концепцию безопасности в регионе

Виктория Ивашечкина
01:45 25.09.2021
Кроме того, в ходе беседы был рассмотрен комплекс вопросов поступательного развития отношений РФ с государствами Совета сотрудничества.
Лавров обсудил с делегацией стран Персидского залива концепцию безопасности в регионе
© Фото: МИД России twitter
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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с делегацией Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива на полях ГА ООН обсудил концепцию коллективной безопасности в регионе.

«Состоялся углубленный обмен мнениями по обновленной российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива», - сказано в сообщении российского МИД. 

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос стабилизации обстановки и недопущения эскалации напряженности в данном регионе.

В МИД России уточнили, что в ходе беседы также был рассмотрен комплекс вопросов дальнейшего поступательного развития отношений РФ с государствами Совета сотрудничества.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН.

В четверг, 23 сентября, Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии ГА ООН.

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