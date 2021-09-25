В Подмосковье медведь напал на грибника

В подмосковном Можайске медведь напал на грибника в районе 127-го километра Минского шоссе, пишет «Московский комсомолец». Как уточняют местные жители в Сети, мужчина остался без ноги.

По предварительным данным, грибник при встрече с медведем попытался убежать от него, после чего животное укусило его за ногу; вследствие серьезной травмы медики были вынуждены ампутировать часть травмированной конечности.

Интернет-пользователи предположили, что на грибника могла напасть медведица, которую несколько дней назад с детенышами снял на 125-м километре шоссе автомобилист.

Напомним, что в конце июля медведь убил туриста в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае. Трагедия произошла утром во вторник, 27 июля, на Араданском хребте, вдали от туристических троп.