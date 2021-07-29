В стране и мире Опубликованы кадры с места обнаружения тела убитого медведем туриста в Красноярском крае Анна Назайкина Трагедия произошла утром во вторник, 27 июля, на Араданском хребте, вдали от туристических троп. © Видео: СК РФ © Фото: СК РФ Читайте нас на: В Красноярском крае следствию удалось найти на месте палаточного лагеря тело туриста, погибшего ранее в результате нападения медведя. Соответствующие кадры опубликовал Следственный комитет России. «Сегодня в результате поисково-спасательной операции в районе Долины девяти озер природного парка «Ергаки» на месте стоянки палаточного лагеря обнаружено тело туриста, подвергшегося нападению медведя, с рваными ранами на теле, без признаков жизни. Тело погибшего доставлено в районный центр для производства судебной медицинской экспертизы», - сообщили в ведомстве. Ранее стало известно о нападении медведя в национальном парке «Ергаки». Как уточнили в СК, трагедия произошла ранним утром 27 июля, когда туристы остановились на ночлег. Атака хищника произошла при сборе палаточного лагеря. Троим туристам удалось убежать, четвертому не удалось спастись от медведя. На данный момент следователи выполнили ряд проверок, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика