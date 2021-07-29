Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры с места обнаружения тела убитого медведем туриста в Красноярском крае

Анна Назайкина
12:47 29.07.2021
Трагедия произошла утром во вторник, 27 июля, на Араданском хребте, вдали от туристических троп.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Читайте нас на:

В Красноярском крае следствию удалось найти на месте палаточного лагеря тело туриста, погибшего ранее в результате нападения медведя. Соответствующие кадры опубликовал Следственный комитет России.

«Сегодня в результате поисково-спасательной операции в районе Долины девяти озер природного парка «Ергаки» на месте стоянки палаточного лагеря обнаружено тело туриста, подвергшегося нападению медведя, с рваными ранами на теле, без признаков жизни. Тело погибшего доставлено в районный центр для производства судебной медицинской экспертизы», - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о нападении медведя в национальном парке «Ергаки». Как уточнили в СК, трагедия произошла ранним утром 27 июля, когда туристы остановились на ночлег. Атака хищника произошла при сборе палаточного лагеря. Троим туристам удалось убежать, четвертому не удалось спастись от медведя.

На данный момент следователи выполнили ряд проверок, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:56 В стране и мире
Двух террористов, планировавших атаки в людных местах, нейтрализовали в Тюмени
12:58 В стране и мире
В Кремле заявили, что Россия примет меры в ответ на приближение НАТО к границам
11:35 Армия
Видео
Глава Подмосковья поблагодарил военных врачей за помощь в борьбе с COVID-19
11:16 ОПК
Видео
Мишустин объяснил, почему МС-21 окажется сильным конкурентом на внешних рынках
11:12 Спорт
Оргкомитет Олимпиады начал расследование после конфликта между Медведевым и журналистом
Популярное
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Видео
Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти
Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»
Онколог назвал вызывающие рак кишечника продукты
Врач объяснила опасность дыни для некоторых людей
Немцы осудили критику «Северного потока - 2»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.