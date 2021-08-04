Юрий Семин возглавил «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» поприветствовал своего нового тренера команды Юрия Семина. Специалист возглавил команду после того, как бывший тренер ростовчан Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России.

«Мы приветствуем Юрия Павловича в нашем клубе и желаем ему успешной работы у руля команды!» - говорится на официальном сайте ФК «Ростов».

Контракт с Юрием Семиным пока заключен на два сезона. Последней командой, которую тренировал наставник, был московский «Локомотив». Вместе с ним команда выиграла три чемпионских титула, шесть раз побеждала в соревнованиях на Кубок России, а также добивалась успешных результатов на еврокубках. В прошлом году специалист уступил пост главного тренера сербскому коллеге Марко Николичу.

В свою очередь Валерий Карпин, получив предложение возглавить сборную России, сначала хотел работать на условиях совмещения сразу в двух командах, однако затем все же решил покинуть «Ростов», чтобы полностью сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде. РФС подписал с ним контракт до конца этого года.