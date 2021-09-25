Аксенов сообщил об отставке министра транспорта Крыма

Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ушел в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Принял отставку министра транспорта республики Крым Евгения Александровича Исакова», - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Аксенов при этом добавил, что ротация кадров является естественным процессом, без которого, по его мнению, невозможно эффективно решать текущие вопросы.

Ранее глава Крыма сообщил, что власти полуострова готовы модернизировать региональные военкоматы вместе с Минобороны РФ. Как объяснил Сергей Аксенов, программа совершенствования 14 военкоматов Крыма должна быть завершена до конца 2023 года.