Власти Крыма готовы модернизировать военкоматы вместе с Минобороны. Программа совершенствования 14 военкоматов Крыма должна быть завершена до конца 2023 года. Об этом доложил министру обороны России глава региона Сергей Аксенов.

«К реализации некоторых вопросов программы мы уже приступили. Заверяю вас, что в целом эта программа будет завершена к концу 2023 года», - сказал он на селекторном совещании.

По его словам, сегодня на территории Крыма живет около 1 900 000 человек.

«На территории региона функционирует 14 военных комиссариатов муниципальных образований Республики Крым. Качественная работа военных комиссариатов играет важную роль в жизнедеятельности республики», - отметил Аксенов.

Он добавил, что реализация совместных мер с Минобороны даст вывести эту работу на новый уровень и позволит повысить качество услуг для населения.

«Мы готовы организовать работу по совершенствованию деятельности военных комиссариатов и придания им современного облика», - заявил Аксенов.

Кроме этого, Аксенов поблагодарил министра обороны и Вооруженные силы за помощь в обеспечении Крыма водой, а также за помощь в ликвидации последствий наводнений.

Также прозвучали слова благодарности и от председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко - он поблагодарил ведомство за помощь в тушении лесных пожаров.