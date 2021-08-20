Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Власти Крыма готовы модернизировать военкоматы вместе с Минобороны

Тимур Шерзад
17:07 20.08.2021
Кроме этого, глава региона поблагодарил министра обороны и Вооруженные силы за помощь в обеспечении Крыма водой, а также за помощь в ликвидации последствий наводнений. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Власти Крыма готовы модернизировать военкоматы вместе с Минобороны. Программа совершенствования 14 военкоматов Крыма должна быть завершена до конца 2023 года. Об этом доложил министру обороны России глава региона Сергей Аксенов. 

«К реализации некоторых вопросов программы мы уже приступили. Заверяю вас, что в целом эта программа будет завершена к концу 2023 года», - сказал он на селекторном совещании. 

По его словам, сегодня на территории Крыма живет около 1 900 000 человек. 

«На территории региона функционирует 14 военных комиссариатов муниципальных образований Республики Крым. Качественная работа военных комиссариатов играет важную роль в жизнедеятельности республики», - отметил Аксенов.

Он добавил, что реализация совместных мер с Минобороны даст вывести эту работу на новый уровень и позволит повысить качество услуг для населения. 

«Мы готовы организовать работу по совершенствованию деятельности военных комиссариатов и придания им современного облика», - заявил Аксенов.

Кроме этого, Аксенов поблагодарил министра обороны и Вооруженные силы за помощь в обеспечении Крыма водой, а также за помощь в ликвидации последствий наводнений. 

Также прозвучали слова благодарности и от председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко - он поблагодарил ведомство за помощь в тушении лесных пожаров. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:28 В стране и мире
Путин попросил Меркель повлиять на Киев для выполнения обязательств по Донбассу
13:08 Армия
Видео
Участники «Авиадартса» провели первые тренировочные полеты под Рязанью
08:53 Вопросы истории
Приказано разведать: в ФСБ рассекретили имена агентов, засланных Японией в СССР в период подготовки к войне
08:41 Армия
Сергей Шойгу принял решение передать Красноярскому краю территорию бывшего военного городка
16:59 Армия
Губернатор Подмосковья пообещал Шойгу сократить до одного дня срок постановки на воинский учет
Популярное
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.