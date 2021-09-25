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Бывший охранник Бритни Спирс рассказал, как следили за певицей за годы опекунства

Анна Назайкина
13:49 25.09.2021
Ранее артистка заявляла, что за отказ от ее опекунства отец требует два миллиона долларов отступных.
Бывший охранник Бритни Спирс рассказал, как следили за певицей за годы опекунства
© Фото: Kay Blake, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Экс-сотрудник службы охраны американской поп-певицы Бритни Спирс Алекс Власов рассказал, как на протяжении 13 лет опекунства за артисткой пристально следили, передает газета New York Times.

Власов утверждает, что за действиями певицы в смартфоне следили, используя технические настройки так, что учетная запись на ее телефоне зеркально отображалась на планшете, а затем на плеере.

«Причина мониторинга заключалась в поиске плохого влияния, поиске потенциальной незаконной деятельности, которая может произойти, но они также следили за разговорами с ее друзьями, с ее мамой, с ее адвокатом Сэмом Ингэмом», — рассказал Власов.

По его словам, ему поручалось шифровать цифровые сообщения певицы и отправлять ее отцу. Так удавалось контролировать все переписки и звонки. Кроме того, был получен доступ к заметкам, истории браузера певицы и фотопленке телефона певицы.

В конце июня 39-летняя Спирс выступила в суде и попросила лишить ее отца Джейми Спирса статуса опекуна. Тогда она раскрыла новые факты тирании мужчины. Она заявила, что ее заставляли выступать против воли и принимать сильнодействующие препараты. Однако судья отклонил просьбу артистки. Впоследствии американская певица заявила, что за отказ от ее опекунства отец требует два миллиона долларов отступных.

Отец Спирс стал ее опекуном после того, как ее признали временно недееспособной в 2008 году. В 2019 году появились слухи о том, что отец держал певицу в психиатрическом учреждении против ее воли. Это привело к движению за прекращение опекунства над Спирс, начались судебные процессы по делу об опеке

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