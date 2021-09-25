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Психолог объяснила, как победить осеннюю хандру

Анна Назайкина
13:18 25.09.2021
Эксперт обратила внимание на важность общения с близкими в такой сложный для человека период.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Психолог Алиса Метелина в беседе со «Звездой» назвала способы победить осеннюю хандру. По словам специалиста, такое мрачное расположение духа может вызвать резкое сокращение количества солнечных дней.

«Все-таки солнце на нас очень сильно и очень положительно влияет, поэтому для того, чтобы продлить солнечную атмосферу, нам понадобятся яркие краски. Помогут шторы сочных цветов - это желтый, салатовый, оранжевый. Вкусные, напоминающие о лете», - рассказала специалист.

Кроме того, поднять настроение женщинам, по словам Метелиной, может помочь яркий оттенок лака для ногтей. Например, коралловый - он будет «согревать».

«Все это очень благотворно действует на нашу нервную систему. Может нам помочь контроль освещения в квартире, в офисе. Лампы лучше не те, которые дают холодный синий цвет, а лампы, которые дают такой теплый, золотисто-желтый», - порекомендовала она.

Также психолог посоветовала усилить вкус потребляемых еды и напитков: таким образом, по ее мнению, удастся избежать осенней апатии.

«Не стесняемся. Добавляем приправы, имбирь, кардамон, корицу к чаю, гвоздику. Пробуем все вариации. Это очень скрасит холодный осенний день», - сказала Метелина.

Эксперт также обратила внимание на важность общения в такой сложный период с близкими людьми. Следует ходить в гости, приглашать друзей к себе домой, выбираться из дома в кафе, на совместные прогулки или просто поговорить по телефону.

Ранее кандидат медицинских наук, психиатр Ольга Котова назвала простой способ улучшить осенью эмоциональное состояние.

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