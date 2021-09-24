Назван простой способ победить осеннюю депрессию

Кандидат медицинских наук, психиатр Ольга Котова назвала простой способ улучшить осенью эмоциональное состояние, передает Sputnik.

По словам врача, сокращение светового дня, понижение температуры воздуха понижают эмоциональный тонус. Это при определенных условиях может привести к осенней депрессии.

Ольга Котова отметила, что самый простой способ преградить путь депрессии - это добавить в жизнь побольше света.

«Чтобы не было сезонных депрессивных расстройств, то есть сезонных расстройств настроения, надо не жалеть электричества и не экономить на свете», - объяснила врач.

По словам специалиста, в это время года особенно важно высыпаться. В связи с этим, нежелательно подолгу сидеть вечером перед компьютером.

«Мониторы излучают голубой свет, который не очень хороший. Нужно ограничивать время работы с компьютером», - посоветовала Котова.

По ее словам, если человек засиделся на ночь перед компьютером, то потом он будет плохо спать. Это негативно повлияет на его эмоциональное состояние.

Ранее врач-эндокринолог Светлана Шокур рассказала, что осенью очень важными факторами в вопросе борьбы с депрессией являются грамотное обустройство рабочего места, здоровое питание и прием подобранных врачом витаминов.