В такси могут появиться приборы контроля сонливости водителей

Минтранс России предлагает установить в легковые такси устройства контроля внимания и усталости водителей. Такая инициатива прописана в проекте федерального закона, который размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

В тексте документа поясняется, что легковые такси должны быть оснащены специальными индикаторами сонливости водителя с обязательной сертификацией. Порядок применения и обслуживания данного устройства будет устанавливать правительство РФ.

Ввести положение законопроекта в действие предлагается с 1 сентября 2022 года. В другой части документа также говорится о введении ответственности для сервисов заказа такси перед пассажиром в случае ДТП.