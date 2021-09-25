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В такси могут появиться приборы контроля сонливости водителей

Майя Мусиенко
01:31 25.09.2021
Подобные нововведения предлагается ввести в 2022 году.  
В такси могут появиться приборы контроля сонливости водителей
© Фото: Aleksander Polyakov globallookpress
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Минтранс России предлагает установить в легковые такси устройства контроля  внимания и усталости водителей. Такая инициатива прописана в проекте федерального закона, который размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

В тексте документа поясняется, что легковые такси должны быть оснащены специальными индикаторами сонливости водителя с обязательной сертификацией. Порядок применения и обслуживания данного устройства будет устанавливать правительство РФ.

Ввести положение законопроекта в действие предлагается с 1 сентября 2022 года. В другой части документа также говорится о введении ответственности для сервисов заказа такси перед пассажиром в случае ДТП.

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