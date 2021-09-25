В такси могут появиться приборы контроля сонливости водителей
Подобные нововведения предлагается ввести в 2022 году.
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Минтранс России предлагает установить в легковые такси устройства контроля внимания и усталости водителей. Такая инициатива прописана в проекте федерального закона, который размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
В тексте документа поясняется, что легковые такси должны быть оснащены специальными индикаторами сонливости водителя с обязательной сертификацией. Порядок применения и обслуживания данного устройства будет устанавливать правительство РФ.
Ввести положение законопроекта в действие предлагается с 1 сентября 2022 года. В другой части документа также говорится о введении ответственности для сервисов заказа такси перед пассажиром в случае ДТП.