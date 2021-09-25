Минтранс предложил ввести ответственность такси-сервисов перед пассажирами при ДТП

В российском Минтрансе разработали законопроект, который предусматривает ответственность для сервисов заказа такси перед пассажирами, пострадавшими в ходе поездки. Ввести изменения предлагается с весны 2023 года. Текст министерского законопроекта размещен на портале regulation.gov. Сейчас он находится на стадии общественного обсуждения.

В проекте федерального закона идет речь о деятельности агрегаторов по заказу такси и самозанятых перевозчиков. В большей степени он затрагивает вопросы безопасности пассажиров и их багажа. В министерстве предложили ввести главные пункты с 1 сентября 2022 года.

Авторы проекта предполагают, что сервисы заказа такси и перевозчики будут нести равную ответственность за передачу заказа водителю без соответствующего разрешения в случае, если пассажиру или его имуществу был причинен вред во время поездки.

Такую же ответственность агрегатор будет нести, если водитель имеет статус самозанятого, но его ОСАГО не может покрыть реальный ущерб от инцидента. Тем не менее, сервис сможет взыскать выплаченную сумму в полном объеме с непосредственного виновника происшествия.

Новый законопроект входит в так называемый «Кодекс таксиста», разработанный Минтрансом и Минэкономразвития. 22 сентября документ был рассмотрен в Совете Федерации. Авторы инициативы отмечают, что в нем будут отражены многие проблемы, с которыми сталкиваются почти все россияне, пользующиеся такси.