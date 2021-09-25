Судовладелец рассказал о состоянии российского сухогруза после столкновения в Босфоре

Российский сухогруз «Русич-10», который этим утром столкнулся с турецким судном в проливе Босфор, находится на плаву и готов продолжить следовать по маршруту. Судну предстоит незначительный ремонт. Об этом «Звезде» рассказала руководитель пресс-службы АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» Наталья Александрова.

«Все детали и обстоятельства будут выясняться, но по предварительным данным произошел отказ управления турецкого судна. Сразу после произошедшего все службы были подключены, в том числе и местные власти. Такое происходит, это регулярная ситуация на воде. На борту находился экипаж в составе 11 человек, все граждане России. Пострадавших нет, угрозы окружающей среде тоже нет. Все в порядке, пострадало только судно, незначительные повреждения», - рассказала Алексанадрова.

В настоящий момент судовладелец определяет место и объемы будущего ремонта, добавила она. Инцидент в проливе Босфор произошел в 05:00 утра. К месту столкновения двух судов были направлены буксиры и катера турецкой береговой охраны.