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Судовладелец рассказал о состоянии российского сухогруза после столкновения в Босфоре

Ян Брацкий
12:51 25.09.2021
По предварительной информации, причиной инцидента стал отказ управления на турецком судне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kubilaykdrh, Twitter
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Российский сухогруз «Русич-10», который этим утром столкнулся с турецким судном в проливе Босфор, находится на плаву и готов продолжить следовать по маршруту. Судну предстоит незначительный ремонт. Об этом «Звезде» рассказала руководитель пресс-службы АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» Наталья Александрова.

«Все детали и обстоятельства будут выясняться, но по предварительным данным произошел отказ управления турецкого судна. Сразу после произошедшего все службы были подключены, в том числе и местные власти. Такое происходит, это регулярная ситуация на воде. На борту находился экипаж в составе 11 человек, все граждане России. Пострадавших нет, угрозы окружающей среде тоже нет. Все в порядке, пострадало только судно, незначительные повреждения», - рассказала Алексанадрова.

В настоящий момент судовладелец определяет место и объемы будущего ремонта, добавила она. Инцидент в проливе Босфор произошел в 05:00 утра. К месту столкновения двух судов были направлены буксиры и катера турецкой береговой охраны.

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