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Мясников рассказал, люди с какой группой крови защищены от COVID-19

Анна Назайкина
11:54 25.09.2021
У некоторых людей в организме может быть большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус, утверждает медик.
Мясников рассказал, люди с какой группой крови защищены от COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о генетической обусловленности различных болезней, а также назвал группу людей, которые менее подвержены коронавирусной инфекции.

Развитие различных болезней может зависеть от группы крови человека, утверждает медика. Так, люди с первой группой, по словам специалиста,  чаще страдают от язвы желудка, а обладатели второй группы крови чаще сталкиваются с раком желудка.

В то же время люди с третьей и четвертой группой крови, добавил Мясников, чаще других сталкиваются с  раком поджелудочной железы. Тем не менее в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от таких вирусных заболеваний, как COVID-19.

«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена...Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов», — сказал Мясников.

Также врач предупредил, что у некоторых людей в организме может быть большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирусную инфекцию. В результате такие люди более подвержены этой болезни и менее защищены от летального исхода.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что непривитые по различным причинам граждане могут послужить причиной резкого подъема заболеваемости COVID-19. По его словам, отказ от прохождения вакцинации приводит к печальным последствиям, а именно к развитию болезни различной степени тяжести.

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