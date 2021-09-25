В стране и мире Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре Ян Брацкий На место ЧП были оперативно направлены катера береговой охраны и спасательные суда. © Фото: kiyiemniyet, Twitter Читайте нас на: Российский сухогруз «Русич-10» столкнулся с турецким судном Tahsin Imamoglu в проливе Босфор. О происшествии сообщила береговая служба Турции. © kiyiemniyet, Twitter В Twitter-аккаунте ведомства отмечается, что к месту ЧП направлены спасательные суда и катера береговой охраны. © kiyiemniyet, Twitter По предварительным данным, никто не пострадал. В причинах произошедшего будут разбираться эксперты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика