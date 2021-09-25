Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре
На место ЧП были оперативно направлены катера береговой охраны и спасательные суда.
© Фото: kiyiemniyet, Twitter
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Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре
На место ЧП были оперативно направлены катера береговой охраны и спасательные суда.
© Фото: kiyiemniyet, Twitter
|
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