В стране и мире Линии смерча: в Хабаровске над рекой образовался атмосферный вихрь Кира Карон Очевидец снял на видео смерч, образовавшийся над рекой Амур. © Видео: Регион-27 | Хабаровск, ВК © Фото: Регион-27 | Хабаровск, ВК Читайте нас на: В Хабаровске над рекой Амур образовался смерч. Видео с атмосферным вихрем, опубликовал пользователь «ВКонтакте». На кадрах видно, как белая воронка движется над рекой Амур. Очевидцы зафиксировали явление с набережной Адмирала Невельского в Хабаровске. Ранее на берег Сочи в микрорайоне Кудепста из моря вышел смерч. Жители города наблюдали разгром, учиненный воздушным вихрем. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика