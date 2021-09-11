Линии смерча: в Хабаровске над рекой образовался атмосферный вихрь
Очевидец снял на видео смерч, образовавшийся над рекой Амур.
© Видео: Регион-27 | Хабаровск, ВК © Фото: Регион-27 | Хабаровск, ВК
В Хабаровске над рекой Амур образовался смерч. Видео с атмосферным вихрем, опубликовал пользователь «ВКонтакте».
На кадрах видно, как белая воронка движется над рекой Амур. Очевидцы зафиксировали явление с набережной Адмирала Невельского в Хабаровске.
Ранее на берег Сочи в микрорайоне Кудепста из моря вышел смерч. Жители города наблюдали разгром, учиненный воздушным вихрем.