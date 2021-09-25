Автоэксперт назвал документы, которые водители могут иметь в электронном виде

Российские водители обязаны иметь при себе оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал автоэкперт Владимир Сажин, комментируя новость о том, что в РФ продлили эксперимент по использованию цифровой копии СТС через мобильное приложение.

При этом он уточнил, что в электронном виде автовладельцы могут иметь сейчас только два документа - ПТС и полис ОСАГО.

«Два документа. Это номер электронного ПТС и полис ОСАГО. Мы можем возить их в электронном виде. Все остальные документы, они обязательны к предъявлению, водитель их обязан носить с собой. Это водительское удостоверение и свидетельство регистрации транспортного средства. Удобство заключается в чем: все вот эти транспортные средства, которые каршеринговые, которые сдаются в аренду, у которых документы лежат в машине, эти документы владелец транспортного средства может держать у себя в офисе. А QR-код наносить на сам автомобиль... Но это все будет работать, если у нас есть заряженное мобильное устройство и есть подключение к интернету. Удобства есть, но есть и минусы», - объяснил специалист.

Ранее в МВД сообщили, что в России до декабря 2021 года продлили эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства через мобильное приложение «Госуслуги. Авто» (электронное свидетельство хранится в приложении и предъявляется в виде QR-кода с экрана смартфона или другого гаджета).

Вместе с тем в ГИБДД напомнили, что возможность использования мобильного приложения не освобождает от обязанности иметь при себе регистрационные документы на автомобиль и предъявлять их инспектору в оригинальном виде по первому требованию.