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Признаки COVID-19 сохраняются у детей спустя месяцы после лечения

Светлана Иванова
16:28 02.09.2021
В группе подростков коронавирус имеет менее серьезные последствия, чем у взрослых, считают медики.
Признаки COVID-19 сохраняются у детей спустя месяцы после лечения
© Фото: Jochen Tack, imageBROKER, Globallookpress
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У каждого седьмого ребенка сохраняются постоянные симптомы коронавирусной инфекции через три месяца после выздоровления. Об этом рассказал британский педиатр из Института детского здоровья UCL Теренс Стивенсон, пишет Daily Mail.

Ученые Университетского колледжа Лондона проанализировали 7000 английских школьников в возрасте от 11 до 17 лет. Все участники исследования заполнили подробные анкеты о своем самочувствии через 15 недель после проведения теста на коронавирусную инфекцию.

Оказалось, что у 66,6,5% детей с подтвержденным COVID-19 сохраняется один или несколько симптомов коронавируса дольше трех месяцев. В основном, подростки сообщали о головной боли и постоянной усталости.

При этом у 14% школьников встречаются продолжительные признаки, связанные коронавирусом. Стоит отметить, что тяжелых последствия вируса среди переболевших подростков исследователи не выявили.

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