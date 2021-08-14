В столичном регионе заработала система мониторинга такси

В столичном регионе запущена Комплексная информационная система «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). О нововведении сообщили в московском Дептрансе. Уже с августа приоритет в распределении заказов будет у зарегистрированных в системе водителей.

«Система необходима для защиты водителей от переутомления и переработок: по закону каждый водитель может работать 40 часов в неделю, это чистое рабочее время не включает остановки на ремонт и перерывы на отдых. Количество рабочих часов в день устанавливает работодатель по согласованию с водителем, но не более 12 часов», - сообщили ТАСС в ведомстве.

Для получения идентификатора водителю необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также пройти регистрацию в КИС «АРТ». После обработки персональных данных, на которую необходимо дать отдельное согласие, водитель будет зарегистрирован в системе.