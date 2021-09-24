Измотанные и промерзшие: кадры с Эльбруса, где спасли группу альпинистов
Спасателям удалось сохранить жизни 14 человек, большинство из которых пришлось госпитализировать.
© Видео: ВСибае Поймут | Городское сообщество, ВК © Фото: ВСибае Поймут | Городское сообщество, ВК
Опубликовано новое видео и фото с места трагедии в Кабардино-Балкарии, где во время восхождения на Эльбрус погибли пятеро альпинистов. По опубликованным в социальной сети «ВКонтакте» фотографиям можно судить о том, что людям пришлось пережить на высоте более пяти тысяч метров.
Несмотря на профессиональную экипировку и теплую одежду все туристы получили сильнейшие обморожения лица и рук. На одежде наросли куски льда, некоторые травмировались пытаясь укрыться от непогоды.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика