Измотанные и промерзшие: кадры с Эльбруса, где спасли группу альпинистов

Опубликовано новое видео и фото с места трагедии в Кабардино-Балкарии, где во время восхождения на Эльбрус погибли пятеро альпинистов. По опубликованным в социальной сети «ВКонтакте» фотографиям можно судить о том, что людям пришлось пережить на высоте более пяти тысяч метров.

Несмотря на профессиональную экипировку и теплую одежду все туристы получили сильнейшие обморожения лица и рук. На одежде наросли куски льда, некоторые травмировались пытаясь укрыться от непогоды.