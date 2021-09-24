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Измотанные и промерзшие: кадры с Эльбруса, где спасли группу альпинистов

Ян Брацкий
09:04 24.09.2021
Спасателям удалось сохранить жизни 14 человек, большинство из которых пришлось госпитализировать.
© Видео: ВСибае Поймут | Городское сообщество, ВК © Фото: ВСибае Поймут | Городское сообщество, ВК
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Опубликовано новое видео и фото с места трагедии в Кабардино-Балкарии, где во время восхождения на Эльбрус погибли пятеро альпинистов. По опубликованным в социальной сети «ВКонтакте» фотографиям можно судить о том, что людям пришлось пережить на высоте более пяти тысяч метров.

Несмотря на профессиональную экипировку и теплую одежду все туристы получили сильнейшие обморожения лица и рук. На одежде наросли куски льда, некоторые травмировались пытаясь укрыться от непогоды.

© spasatel__from__elbrus, Instagram 

Трагедия произошла накануне, когда в поход отправилась группа из 19 человек. Внезапно погода испортилась, температура упала и начался буран. Сопровождавший группу инструктор принял решение спускать в лагерь тело девушки, погибшей первой.  

Когда спасатели обнаружили замерзающих людей, погибли еще четверо. Остальных удалось спустить к подножию горы и передать медикам. Одиннадцать туристов госпитализировали.   

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