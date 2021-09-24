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Депутат Рады высказался о «бегстве» Зеленского в Россию из-за закона об олигархах

Ян Брацкий
08:40 24.09.2021
Принятый накануне Верховной Радой документ предусматривает создание реестра олигархов.
Депутат Рады высказался о «бегстве» Зеленского в Россию из-за закона об олигархах
© Фото: Stefanie LoosKeystone, PressAgency, globallookpress
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Принятие нового закона о борьбе с олигархами в итоге может привести к бегству президента Украины Владимира Зеленского из страны. В этом уверен депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Зеленский будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую. Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним - Ростовом», - написал парламентарий в своем Telegram-аккаунте.

Гончаренко напомнил, что закон об олигархах был принят без учета выводов Венецианской комиссии. Документ предусматривает создание реестра олигархов. В этот список могут попасть люди, которые соответствуют следующим критериям: участвуют в политике, имеют значительное влияние на СМИ, стоимость их активов превышает один миллион прожиточных минимумов.

Еще несколько спорных законопроектов на Украине рассмотрят в ближайшее время. Один из них - о новых налогах на малый бизнес. Он коснется фермеров, которым могут увеличить налог за продажу выращенной продукции.  Что касается украинских олигархов и тех, кого к ним припишут - закон о борьбе с ними вступит через полгода и будет действовать на протяжении десяти лет.

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