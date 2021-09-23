Под гул, свист и крики: как в Верховной Раде принимали скандальный законопроект о борьбе с олигархами

Смело шагать в будущее без олигархов предложил Украине секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов. По его словам, сегодняшний день - самый важный в новой украинской истории. Все из-за принятого в Раде закона, ограничивающего влияние экономических тяжеловесов на ситуацию в стране. Инициативу президента Владимира Зеленского поддержало большинство парламентариев. У стен Рады в это время были массовые беспорядки и задержания. А сам Зеленский в Нью-Йорке рассуждал о дальнейшей судьбе ООН и о том, как НАТО нуждается в Украине.

Сотни человек у стен Рады - прямо на проезжей части. Их жестко вытесняют, начинаются задержания. Увозят Сергея Доротича - лидера украинского движения по защите прав предпринимателей. Большинство протестующих - фермеры и продавцы.

Еще больше людей выходит на митинг в Мариинском парке, недалеко от Рады. Здесь собрались сторонники оппозиционера Виктора Медведчука. Политик, выступающий за восстановление мира на Донбассе и прекращение преследования СМИ, до сих пор под домашним арестом. В это время обстановка накаляется и в самой Раде.

Экс-президент и глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко пытается заблокировать трибуну, когда устанавливают регламент по рассмотрению скандального законопроекта о борьбе с олигархами. В зале - гул, свист и крики. За в итоге - 279 голосов.

Принятый документ предусматривает создание реестра олигархов. В этот список могут попасть люди, которые соответствуют трем из четырех критериев: участвуют в политике, имеют значительное влияние на СМИ, а стоимость их активов превышает один миллион прожиточных минимумов. И вот Порошенко опять бросается к трибуне. Очевидно, что он будет в числе тех, против кого направлен новый закон. К тому же, в его собственности телеканал, о покупке которого он заявил только в феврале этого года.

«Все, что сегодня в нашей стране происходит - это тотальное внешнее управление всех сфер. По-другому как сдачей национальных интересов нельзя назвать. Зеленский, став президентом, превратился в посмещище, в клоуна. Люди устали от его недальновидной политики, от того, что все, что он делает, приносит только вред нашему государству», - отмечает глава городской организации «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Харькове Андрей Лесик.

Бизнесменам теперь запрещено финансировать партии. Также олигархов и чиновников обязали отчитываться о контактах друг с другом. Законопроект приняли по ускоренной процедуре - без экспертизы, на которую его направили в начале сентября.

В этот момент сам Зеленский в Нью-Йорке. И вот его реакция.

«Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная - да. А для олигархов путь один - стать чистым бизнесом», - комментирует он законопроект.

На цитаты сегодня разбирают и отрывки его выступления на неделе высокого уровня 76-й Генассамблеи ООН. Например, как он отчитывает Организацию объединенных наций.

«Сегодня ООН как супергерой на пенсии», - заявляет украинский президент.

А потом призывает принять Украину в Североатлантический альянс. Говорит сначала на украинском, затем переходит на русский.

«"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного" - это слова президента России Владимира Путина, сказанные в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году», - говорит Зеленский.

Но к "мюнхенской речи" отрывок не имеет отношения. Президент России, выступая на Генассамблее шесть лет назад, говорил об опасности подрыва авторитета ООН.

«Вот это именно тот "аншлаг", который заслужил Зеленский. Который, по сути, имеет серьезные проблемы с субъектностью. То есть все его воспринимают, большинство стран его воспринимают как вассала одной некогда могущественной страны, которая где-то из-за океана пробует и довольно-таки успешно им командовать», - поясняет журналист Руслан Коцаба.

Где в этот момент не хватает Зеленского, так это в Киеве. Митингующие у стен Рады призывают: прекратить давление на оппозицию, преследование журналистов, вернуть независимое телевидение, отменить цензуру. Об этом говорят уже и представители ООН на Украине.

«Совет нацбезопасности и обороны Украины принял, а президент утвердил решение о применении санкций, которые привели к закрытию телеканалов. В управлении Верховного комиссара по правам человека обеспокоены, что эти решения не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов», - отмечает глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Еще несколько спорных законопроектов на Украине рассмотрят в ближайшее время. Один из них - о новых налогах на малый бизнес. Он коснется фермеров, которым могут увеличить налог за продажу выращенной продукции. Что касается украинских олигархов и тех, кого к ним припишут - закон о борьбе с ними вступит через полгода и будет действовать на протяжении десяти лет.