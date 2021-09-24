Прокуратура изымает документацию с упавшего под Хабаровском Ан-26

Правоохранительные органы изымают документацию, которая находилась на борту самолета Ан-26, упавшего недалеко от Хабаровска. Об этом говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«На месте происшествия находится хабаровский транспортный прокурор для координации деятельности следственно-оперативной группы. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, поиск бортовых самописцев, изъятие документации, находившейся на борту воздушного судна», - информирует надзорное ведомство.

Ан-26 исчез с радаров в среду, 22 сентября, когда он находился в 38 километрах от Хабаровска. Позже спасатели обнаружили обломки воздушного судна, которое, как выяснилось, упало в районе горы Хребтовая. На борту самолета находились шесть членов экипажа. Все они, по данным МЧС РФ, погибли.

Утром в пятницу, 24 сентября, следователи и спасатели возобновили обследование места крушения Ан-26. Экстренными службами в течение дня будут проведены работы по подготовке вертолетной площадки на месте ЧП.