Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Прокуратура изымает документацию с упавшего под Хабаровском Ан-26

Роман Захаров
07:30 24.09.2021
На месте происшествия находится хабаровский транспортный прокурор для координации деятельности следственно-оперативной группы.
Прокуратура изымает документацию с упавшего под Хабаровском Ан-26
© Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Читайте нас на:

Правоохранительные органы изымают документацию, которая находилась на борту самолета Ан-26, упавшего недалеко от Хабаровска. Об этом говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«На месте происшествия находится хабаровский транспортный прокурор для координации деятельности следственно-оперативной группы. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, поиск бортовых самописцев, изъятие документации, находившейся на борту воздушного судна», - информирует надзорное ведомство.

Ан-26 исчез с радаров в среду, 22 сентября, когда он находился в 38 километрах от Хабаровска. Позже спасатели обнаружили обломки воздушного судна, которое, как выяснилось, упало в районе горы Хребтовая. На борту самолета находились шесть членов экипажа. Все они, по данным МЧС РФ, погибли. 

Утром в пятницу, 24 сентября, следователи и спасатели возобновили обследование места крушения Ан-26. Экстренными службами в течение дня будут проведены работы по подготовке вертолетной площадки на месте ЧП.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:25 В стране и мире
Бастрыкин рассказал о предотвращении нападения на школу под Красноярском
06:53 В стране и мире
Видео
В Черном море ведется разминирование затонувшего в годы ВОВ советского теплохода: видео
06:29 В стране и мире
Следователи и спасатели возобновили обследование места крушения Ан-26
05:00 Армия
Видео
Возвращение к цивилизации: как сирийский Тафас начал восстановление после десятилетней войны
04:40 В стране и мире
Палата представителей США приняла военный бюджет с новыми санкциями против России
Популярное
Названы три неожиданных средства от головной боли
Назван простой способ победить осеннюю депрессию
Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
Видео
Четверо парашютистов приземлились среди автомобильной пробки на Ленинском проспекте
Видео
Опубликовано видео с места обнаружения обломков пропавшего Ан-26
В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.