Следователи и спасатели возобновили обследование места крушения Ан-26

Группировка спасателей и следователей утром в пятницу, 24 сентября, вновь приступила к обследованию места крушения самолета Ан-26. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по региону.

«С наступлением светлого времени суток 24 сентября прибывшая на месте сводная группировка МЧС России, краевых спасателей и следственных органов приступила к работам по обследованию места крушения самолета Ан-26. В течение дня спасателями будут проведены работы по подготовке вертолетной площади на месте происшествия. Обратившимся родственникам оказывается необходимая психологическая помощь специалистами МЧС России», - приводи РИА Новости сообщение регионального главка МЧС.

Ан-26 исчез с радаров в среду, 22 сентября, когда он находился в 38 километрах от Хабаровска. Позже спасатели обнаружили обломки воздушного судна, которое, как выяснилось, упало в районе горы Хребтовая. На борту самолета находились шесть членов экипажа. Все они, по данным МЧС РФ, погибли.