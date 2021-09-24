Рубль вошел в 20 самых популярных валют

Второй месяц подряд рубль удерживается в двадцатке самых популярных мировых валют, его доля в международных расчетах составляет 0,18 процента. В последний раз такая тенденция наблюдалась шесть лет назад, пишет РИА Новости со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT.

Основной причиной для усиления позиций национальной валюты стало решение регулятора повысить ключевую ставку, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Свою роль также сыграли инициативы правительства по переводу в рубли взаимных расчетов с некоторыми иностранными партнерами.

Впрочем, ситуация с рублем обратимая, считают экономисты. Ближе к зиме валюта покинет рейтинг вслед за падающими ценами на нефть.