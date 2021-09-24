Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рубль вошел в 20 самых популярных валют

Ян Брацкий
07:19 24.09.2021
Рублевая доля в международных расчетах составляет 0,18 процента.
Рубль вошел в 20 самых популярных валют
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Второй месяц подряд рубль удерживается в двадцатке самых популярных мировых валют, его доля в международных расчетах составляет 0,18 процента. В последний раз такая тенденция наблюдалась шесть лет назад, пишет РИА Новости со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT.

Основной причиной для усиления позиций национальной валюты стало решение регулятора повысить ключевую ставку, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Свою роль также сыграли инициативы правительства по переводу в рубли взаимных расчетов с некоторыми иностранными партнерами.

Впрочем, ситуация с рублем обратимая, считают экономисты. Ближе к зиме валюта покинет рейтинг вслед за падающими ценами на нефть.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:25 В стране и мире
Бастрыкин рассказал о предотвращении нападения на школу под Красноярском
06:53 В стране и мире
Видео
В Черном море ведется разминирование затонувшего в годы ВОВ советского теплохода: видео
06:29 В стране и мире
Следователи и спасатели возобновили обследование места крушения Ан-26
05:00 Армия
Видео
Возвращение к цивилизации: как сирийский Тафас начал восстановление после десятилетней войны
04:40 В стране и мире
Палата представителей США приняла военный бюджет с новыми санкциями против России
Популярное
Названы три неожиданных средства от головной боли
Назван простой способ победить осеннюю депрессию
Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
Видео
Четверо парашютистов приземлились среди автомобильной пробки на Ленинском проспекте
Видео
Опубликовано видео с места обнаружения обломков пропавшего Ан-26
В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.