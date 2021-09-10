В ЦБ сообщили о повышении ставки до 6,75%

В России повысили ключевую ставку до 6,75%. Такое решение было принято советом директоров регулятора. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ.



Как указали в ЦБ, повышение проводится уже в пятый раз подряд. Российская экономика во II квартале достигла допандемийного уровня и возвращается на траекторию сбалансированного роста.



Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным и приводит к увеличению инфляционного давления.

Как добавил Силуанов, Россия, выходя на бюджетное правило, стремится сохранить баланс между экономическим ростом и темпами инфляции. По его словам, в российской экономике благополучно проводится контрциклическая политика.