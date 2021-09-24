Бастрыкин рассказал о предотвращении нападения на школу под Красноярском

В Красноярском крае задержан молодой человек, который готовил нападение на школу. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», - приводит ТАСС слова главы ведомства.

Как отметил Бастрыкин, за минувшие годы было совершено около десятка нападений на учебные заведения. Каких-либо других подробностей инцидента он не озвучил.

В минувший понедельник, 20 сентября, произошла трагедия в Перми. Один из студентов госуниверситета пришел в вуз с оружием и открыл стрельбу по людям. В результате его действий шестеро человек погибли, около 40 пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.