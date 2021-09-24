Российские ученые разработали планетоход для исследования спутника Сатурна - Титана. Отмечается, что у аппарата особый способ передвижения, который основан на применении двух винтов, подобных тем, что вращаются внутри мясорубки, передают «Известия».

Титаноход сможет одинаково эффективно передвигаться как по воде, так и по суше, а также по болотистой местности.

«Аппарат планируется оснастить двумя параллельными друг другу винтами, так называемыми шнеками», - рассказала автор работы Элеонора Войцицкая.

По словам ученых, лететь до Титана зонд будет около десяти лет.

«Чтобы сохранить возможность размещения на борту аппаратуры, необходим ряд гравитационных маневров», - также отметили ученые.

Аппарат изучит состав поверхности и атмосферы Титана, сфотографирует местность, сделает забор грунта. Предполагается, что информация с шнекохода будет передаваться орбитальному аппарату, а оттуда пойдет на Землю.

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