Палата представителей США приняла военный бюджет с новыми санкциями против России
Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет. Он предусматривает ужесточение санкций против России.
Бюджет был принят 316 голосами против 113. В него включены поправки о расширении санкций против суверенного долга РФ, а также о возможности введения персональных санкций против целого списка россиян. Также новые санкции могу коснуться трубопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости.
Военный бюджет объемом около 780 миллиардов долларов должен рассмотреть сенат и подписать президент страны Джо Байден, прежде чем документ станет законом.
Ранее в МИД РФ предостерегли Вашингтон от необдуманных шагов в связи с подготовкой новых санкций в отношении российских государственных и общественных деятелей.
В ведомстве отметили, что происходящее в США похоже на следствие «кадрового голода», прежде всего, в части нехватки специалистов по РФ