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Палата представителей США приняла военный бюджет с новыми санкциями против России

Виктория Ивашечкина
04:40 24.09.2021
Бюджет объемом около 780 миллиардов долларов должен рассмотреть сенат.
Палата представителей США приняла военный бюджет с новыми санкциями против России
© Фото: pixabay
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Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет. Он предусматривает ужесточение санкций против России.

Бюджет был принят 316 голосами против 113. В него включены поправки о расширении санкций против суверенного долга РФ, а также о возможности введения персональных санкций против целого списка россиян. Также новые санкции могу коснуться трубопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости.

Военный бюджет объемом около 780 миллиардов долларов должен рассмотреть сенат и подписать президент страны Джо Байден, прежде чем документ станет законом.

Ранее в МИД РФ предостерегли Вашингтон от необдуманных шагов в связи с подготовкой новых санкций в отношении российских государственных и общественных деятелей.

В ведомстве отметили, что происходящее в США похоже на следствие «кадрового голода», прежде всего, в части нехватки специалистов по РФ

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