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Археологи нашли украшения римской эпохи в Крыму

Майя Мусиенко
05:47 24.09.2021
Раскопки проводились на месте бывшего южного пригорода древнего Херсонеса.
Археологи нашли украшения римской эпохи в Крыму
© Фото: flickr
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Специалистами Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Государственного Эрмитажа были обнаружены ювелирные украшения римской эпохи на территории бывшего южного пригорода древнего Херсонеса в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба института.

Археологи работали на месте, где располагался некрополь римского периода. Он состоял из нескольких погребальных камер, которые были вырублены прямо в скалах.

«Один из них ранее был разграблен, но в нем сохранились мелкие ювелирные изделия, которые, вероятно, не заметили злоумышленники. Это парное захоронение мужчины и женщины, в котором были найдены два перстня, серьги, бусы, керамические сосуды», – рассказал ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа и научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.

В еще одном захоронении, по словам ученого, сохранились металлические артефакты, в том числе украшения и гвозди. Исследователи предполагают, что они для крепления деревянных помостов.

Сообщается, что ювелирные украшения выполнены из желтого металла, предположительно золота, в технике плетения. Серьги представляют собой ажурный диск с подвесками, а на перстнях изображены буквы латинского алфавита. Археологи датируют эти изделия III-IV веками и отмечают их высокую художественную ценность, а также интерес для исследования с точки зрения технологии производства, символики изображений и принадлежности.

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