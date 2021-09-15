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Редкая коллекция украшений III века н.э. обнаружена крымскими археологами

Елизавета Потейчук
15:11 15.09.2021
Крымские археологи нашли редкую коллекцию ювелирных украшений знати аланских племен времен III века нашей эры.
Редкая коллекция украшений III века н.э. обнаружена крымскими археологами
© Фото: Александр Баранов, Пресс-служба КФУ
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Археологи из Крыма обнаружили редкую по сохранности коллекцию украшений III века нашей эры на раскопках могильника Опушки. Три браслета, одна пара серёг и два нагрудных украшения были выполнены в сердоликовом стиле. По словам экспертов, такие ювелирные украшения могли принадлежать только высокопоставленным особам.

Предметы нашли в захоронении предков средневековых алан, живших на территории Крыма в III веке нашей эры. Ювелирные украшения нашли не только рядом с останками женщин, но и детей. Поэтому эксперты сочли, что высокое социальное положение у аланских племен передавалось по наследству.

© Александр Баранов, Пресс-служба КФУ

«Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его ещё называют, сердоликовому стилю. Его отличительная особенность – инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Этот стиль был распространён от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III – первой половиной IV века нашей эры», - цитирует Крымское информационное агентство слова профессора кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игоря Храпунова.  

Более того, археологами были найдены экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка. Орудия относят к IV веку. Именно эти мечи были расположены на головах и плечах захороненных воинов, когда большинство оружия обычно клали у пояса при погребении. Большая часть таких экземпляров была найдена на территории Крыма и Северного Кавказа.

Ранее в Мексике нашли таинственный текст цивилизации майя. Остатки древнего сосуда были украшены сложным иероглифическим письмом.

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