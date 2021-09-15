Редкая коллекция украшений III века н.э. обнаружена крымскими археологами

Археологи из Крыма обнаружили редкую по сохранности коллекцию украшений III века нашей эры на раскопках могильника Опушки. Три браслета, одна пара серёг и два нагрудных украшения были выполнены в сердоликовом стиле. По словам экспертов, такие ювелирные украшения могли принадлежать только высокопоставленным особам.

Предметы нашли в захоронении предков средневековых алан, живших на территории Крыма в III веке нашей эры. Ювелирные украшения нашли не только рядом с останками женщин, но и детей. Поэтому эксперты сочли, что высокое социальное положение у аланских племен передавалось по наследству.