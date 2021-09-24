Названы три неожиданных средства от головной боли

Головная боль в некоторых случаях связана с повреждением периферических нервов, в таких ситуациях анальгетики могут оказаться бессильны, однако, есть продукты, которые помогут избавиться от неприятных ощущений. Об этом рассказали врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«А вот острые специи, такие как перец, чеснок, имбирь, оказывают выраженное обезболивающее действие», – отметил Агапкин в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Он также отметил, что острые продукты способны перенаправить активность болевых рецепторов на себя, тем самым устраняя боль в других местах. Такой способ избавления от недуга подходит тем, кто страдает от мигренеподобных головных болей.

Кроме того, по словам врачей, справиться с неприятными ощущениями поможет сладкий черный чай. Благодаря растворенному сахару в нем выделяются катехины, которые обладают анальгезирующим эффектом.

Еще одним спасительным продуктом являются яблоки, особенно в тех случаях, когда боль вызвана недостатком эстрогена. Они помогают быстро возобновить выработку этого гормона.

Ранее ученые Национального фонда сна США сообщили, что употребление миндаля, яблок, батата, индейки, сладкой кукурузы, клюквы и мускатного ореха помогает улучшить сон. По словам исследователей, качественный ночной отдых, в свою очередь, поможет преодолеть хандру и стресс, которые испытывают люди осенью.