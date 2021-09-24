СМИ: число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти
Всего в группе, терпевшей бедствие на высоте 5400 метров, было 19 человек.
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Количество альпинистов, которые погибли на Эльбрусе из-за плохой погоды, увеличилось до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.
Ранее стало известно, что в результате поисково-спасательной операции были обнаружены 17 человек, трое из них погибли. Велись поиски еще двоих альпинистов.
В МЧС рассказали, что большинство спасенных туристов получили обморожение и переломы. На высоте четыре тысячи метров их уже встречают медики.