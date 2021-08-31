Врач рассказал, что нужно проверить в организме переболевшим COVID-19

Течение вируса COVID-19 у каждого человека в организме происходит по-разному. Поэтому лечение подбирается для каждого пациента индивидуально. Однако есть ряд анализов, которые рекомендуется сдать каждому переболевшему коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал Андрей Звонков, трансфузиолог и врач-терапевт, в интервью радио Sputnik.

По мнению врача, общий анализ крови необходимо сдать каждому переболевшему. Он отметил, что коронавирусная инфекция повышает свертываемость крови, что может привести к тромбозу.

«Для человека, перенесшего ковид, контрольный анализ его состояния – это общий анализ крови, его делать обязательно. Еще надо проверить свертывание крови, достаточно сделать короткую коагулограмму (анализ на свертываемость, – ред.), чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения)», –поделился Андрей Звонков.

Кроме того, к первоочередным анализам после перенесения заболевания терапевт относит тест на антитела. Это нужно для того, чтобы проконтролировать, сохранились ли они в организме после выздоровления или нет. Звонков также посоветовал за расшифровкой теста сразу обращаться к врачу, а не пытаться оценить его самостоятельно.

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