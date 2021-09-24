В тяжелейших метеоусловиях: спасателям удалось найти 17 из 19 туристов на Эльбрусе

В МЧС сообщили о спасении еще девяти туристов из группы, запросившей помощь на Эльбрусе. На данный момент ведутся поиски двух человек.

Двое последних остающихся на Эльбрусе альпинистов, по предварительной информации, живы. Их местонахождение установлено, по последним данным.

«Поисково-спасательные работы продолжаются в тяжелейших метеоусловиях. Всего на данный момент спасателям удалось обнаружить 17 человек из которых трое без признаков жизни», - уточнили в ведомстве.

К поисково-спасательной операции привлечено 40 спасателей и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в группу альпинистов входят 19 человек, они находятся на высоте 5 400 м. Люди запросили помощь после ухудшения погоды на горе. Сообщалось, что у одного альпиниста травма ноги.

При этом в СМИ появились данные о том, что гид, который сопровождал терпящих бедствие на Эльбрусе альпинистов, бросил группу. На данный момент эта информация уточняется.