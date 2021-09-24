Врач назвала полезные свойства чая в пакетиках

Качественный чай в пакетиках не менее полезен для организма человека, чем традиционный листовой. Разница заключается лишь в размере заварки, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Просто он мельче порезан, из-за этого быстрее заваривается. А в остальном это все тот же чай, который несильно отличается от листового», — отметила она в беседе с «Вечерней Москвой».

При выборе чая стоит отдавать предпочтение известным брендам не брать самые дешевые продукты, посоветовала специалист. Она также отметила, что напиток станет полезнее, если добавить в него сушеные я годы или лимон. Причем последний лучше класть прямо в чашку со слегка остывшим чаем, не срезая кожуру. Таким образом, лимон поможет защититься от вирусов и бактерий.

Кроме того, по словам Соломатиной, не стоит покупать промышленный ароматизированный чай. Вероятнее всего, после обработки в нем не сохранились полезные вещества.

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