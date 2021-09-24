ФБР поможет украинским властям в расследовании покушения на Шефира

Власти Украины ответили согласием на предложение ФБР помочь с расследованием покушения на помощника президента Сергея Шефира. Об этом рассказал заместитель главы МВД Евгений Енин.

«Мы ответили согласием на предложение американских партнеров, в частности, ФБР, посотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, это сделано для того, чтобы у украинских граждан иностранных коллег не возникло сомнений в объективности, непредвзятости и профессионализме расследования.

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду, 22 сентября. В машину попало более десяти пуль. Сам Шефир не пострадал, однако был тяжело ранен его водитель.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал покушение на своего ближайшего соратника «трусливыми выстрелами из леса» и пообещал дать на него жесткий ответ.