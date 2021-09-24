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Воздушный десант: более ста морпехов Балтфлота отработали прыжки с парашютом под Калининградом

Майя Мусиенко
02:18 24.09.2021
Прыжки выполнялись в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения три секунды и ручным раскрытием парашюта.
© Видео: Балтийский флот РФ © Фото: Балтийский флот РФ
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Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений соединения морской пехоты Балтийского флота в Калининградской области совершили учебно-тренировочные прыжки с парашютом в рамках плановой воздушно-десантной подготовки. Всего десантирование выполнили более 100 человек, сообщает пресс-служба БФ.

Морпехи десантировались с транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации Балтфлота в диапазоне высот - от 600 до 1200 метров, группами до 20 человек одновременно.

© Балтийский флот РФ

Им предстояло отработать прыжки с оружием и дополнительным снаряжением с приземлением на необорудованные площадки. В процессе десантирования военнослужащим было необходимо выполнить упражнения по ведению прицельного огня в воздухе, а также отработке тактических задач после приземления. В их число вошли: оборона района, захват и удержание укрепленных огневых точек противника, и ряд специальных задач.

© Балтийский флот РФ

Военнослужащие выполняли прыжки в различных погодных условиях, в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения три секунды и ручным раскрытием парашюта. Кроме того, десантирование происходило как в светлое, так и в темное время суток.

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