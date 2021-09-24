Воздушный десант: более ста морпехов Балтфлота отработали прыжки с парашютом под Калининградом
Прыжки выполнялись в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения три секунды и ручным раскрытием парашюта.
© Видео: Балтийский флот РФ © Фото: Балтийский флот РФ
Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений соединения морской пехоты Балтийского флота в Калининградской области совершили учебно-тренировочные прыжки с парашютом в рамках плановой воздушно-десантной подготовки. Всего десантирование выполнили более 100 человек, сообщает пресс-служба БФ.
Морпехи десантировались с транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации Балтфлота в диапазоне высот - от 600 до 1200 метров, группами до 20 человек одновременно.
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