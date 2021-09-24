СМИ: грабители вернули олимпийские медали теннисистке Весниной
По неподтвержденным данным, медали оставили на КПП элитного поселка, в котором живет теннисистка.
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости
Теннисистке Елене Весниной вернули украденные олимпийские медали. Об этом сообщил источник kp.ru в подмосковной полиции.
По его словам, медали на контрольно-пропускном пункте элитного поселка, где проживает Веснина, оставили сами грабителями.
«Вместе с медалями оставили и коробку конфет. Положили и записку с извинениями», - добавил он.
В то же время сама Веснина сказала изданию, что пока ничего не может подтвердить.
«Следователи занимаются. Я пока ничего не получала», - уточнила она.
Олимпийские награды у Весниной украли в середине сентября. Неизвестные проникли в дом теннисистки и ее мужа в их отсутствие, и похитили золотую и серебряную медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро и драгоценности.