СМИ: грабители вернули олимпийские медали теннисистке Весниной

Теннисистке Елене Весниной вернули украденные олимпийские медали. Об этом сообщил источник kp.ru в подмосковной полиции.

По его словам, медали на контрольно-пропускном пункте элитного поселка, где проживает Веснина, оставили сами грабителями.

«Вместе с медалями оставили и коробку конфет. Положили и записку с извинениями», - добавил он.

В то же время сама Веснина сказала изданию, что пока ничего не может подтвердить.

«Следователи занимаются. Я пока ничего не получала», - уточнила она.

Олимпийские награды у Весниной украли в середине сентября. Неизвестные проникли в дом теннисистки и ее мужа в их отсутствие, и похитили золотую и серебряную медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро и драгоценности.