Полиция начала проверку после кражи медалей у теннисистки Весниной

Полиция ведет проверку по факту кражи олимпийских медалей и драгоценностей у теннисистки Елены Весниной. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщило ГУ МВД по Московской области.

В правоохранительных органах подтвердили, что неизвестные украли ценности из одного из частных домов в Истре, их разыскиваются. Устанавливается также размер ущерба, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее Веснина рассказала, что пока она и ее муж отсутствовали, неизвестные проникли в их дом и похитили золотую и серебряную медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро и драгоценности. По словам теннисистки, уходя на ужин, супруги забыли включить сигнализацию.