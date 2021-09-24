Непогода в Дагестане разрушила дороги и оставила людей без электричества

Массовые аварийные отключения электроэнергии вызвали обильные осадки в Дагестане. В пострадавшие районы направлены спасатели республиканского управления МЧС.

По данным ТАСС, без электричества в пятницу, 24 сентября, остались более 35 тысяч человек Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах. На данный момент электроснабжение частично восстановлено, сообщили в Минэнерго республики.

В Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах, а также на Бежтинском участке возникли проблемы с передвижением транспорта из-за повреждения дорог селевыми потоками, скальными обвалами и камнепадами.

В Главном управлении МЧС России развернут оперативный штаб. Ситуация находится на контроле, отметили в ведомстве.

Сильные ливни идут в Дагестане с 22 сентября. Помимо дорог, разрушению подверглись и некоторые жилые дома. Согласно прогнозу МЧС, в субботу, 25 сентября, на большей части Дагестана сохранятся дожди, возможны грозы и усиление ветра до 20 м/с.