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Меркель в птичьем парке поклевали попугаи

Иван Линдеманн
18:11 24.09.2021
Это произошло после того, как канцлер ФРГ решила покормить их.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Georg Wendt, globallookpress
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Ангела Меркель, покидающая пост канцлера Германии, подверглась нападению попугаев. Это произошло, когда она посещала парк птиц Марлоу, сообщает медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland.

В ходе экскурсии Меркель решила покормить попугаев. Они облепили канцлера, а один из них так увлекся угощением, что укусил ее за палец.

Выборы в парламент Германии пройдут в это воскресенье. По результатам  сформируют правительство во главе новым канцлером. Меркель, занимавшая этот пост с 2005 года, на новый срок не претендует. Политик заявила, что уйдет на пенсию.

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