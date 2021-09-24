Меркель в птичьем парке поклевали попугаи

Ангела Меркель, покидающая пост канцлера Германии, подверглась нападению попугаев. Это произошло, когда она посещала парк птиц Марлоу, сообщает медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland.

В ходе экскурсии Меркель решила покормить попугаев. Они облепили канцлера, а один из них так увлекся угощением, что укусил ее за палец.

Выборы в парламент Германии пройдут в это воскресенье. По результатам сформируют правительство во главе новым канцлером. Меркель, занимавшая этот пост с 2005 года, на новый срок не претендует. Политик заявила, что уйдет на пенсию.