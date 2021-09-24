Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин на Совбезе предложил обсудить безопасность Союзного государства

16:05 24.09.2021
Путин на Совбезе предложил обсудить безопасность Союзного государства
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:22 В стране и мире
Видео
Врач описала состояние пострадавших при трагедии на Эльбрусе
15:11 В стране и мире
Видео
Погоня средь бела дня: кадры вооруженного ограбления банка в Санкт-Петербурге
12:44 В стране и мире
Видео
«Обещали помочь»: кадры допроса нарушившего границу РФ участника операции украинской полиции
11:10 В стране и мире
Видео
Фрагменты шасси и фюзеляжа: новые кадры с места крушения Ан-26 под Хабаровском
10:18 В стране и мире
Бастрыкин заявил об отсутствии алгоритма действий в экстренных ситуациях у персонала вуза в Перми в момент стрельбы
Популярное
Видео
«Хороший снег идет»: видео гида, снятое перед трагическим восхождением на Эльбрус
Один из альпинистов рассказал, почему восхождение на Эльбрус закончилось трагедией
Названы три неожиданных средства от головной боли
Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
Видео
Четверо парашютистов приземлились среди автомобильной пробки на Ленинском проспекте
В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.