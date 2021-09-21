В Роспотребнадзоре рассказали об уровне заболеваемости ОРВИ

Более семи миллионов россиян (примерно 5% населения страны) уже сделали прививку от гриппа. На данный момент уровень заболеваемости ОРВИ в стране остается умеренным. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«По состоянию на 20 сентября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 7 миллионов человек, что составляет 4,97% от численности населения страны», – рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что вакцинацию от гриппа можно пройти в каждом регионе России. По данным службы, на 37-й неделе текущего года в стране отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, который обусловлен преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии.

Ранее сообщалось, что в России начались доклинические исследования одновременного применения вакцин против гриппа и коронавируса. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что результаты тестов дадут понимание дальнейшего направления работы.