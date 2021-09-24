СМИ: в Минэкономразвития задумались о выплате больничных и декретных самозанятым

В Минэкономразвития рассматривают идею выплачивать самозанятым больничные и декретные. Сейчас эта категория граждан не может рассчитывать на такие выплаты, потому что не делает отчислений в ФСС. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо ведомства, адресованное Фонду социального страхования и Всероссийский союз страховщиков.

В документе говорится, что сейчас обсуждается вопрос о целесообразности распространения в отношении самозанятых «положений законодательства об отнесении к лицам, имеющим право на получение пособий в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством».

Минэкономразвития просило получателей послания озвучить позицию относительно данного предложения.