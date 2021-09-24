На Амурском судостроительном заводе 29 сентября заложат корвет «Бравый»

Многоцелевой корвет проекта 20380 «Бравый» заложат на Амурском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) 29 сентября. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому флоту.

«Эти корабли обладают эффективным вооружением, высокой маневренностью и превосходной управляемостью. Корабли этого проекта располагают уникальными техническими параметрами и составом вооружения для проведения операций в морской зоне», - отметил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании по надводному кораблестроению в Адмиралтействе.

В апреле экипажи корветов «Резкий» и «Ретивый» приступили к отработке практических действий в Петербурге.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 000 миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.